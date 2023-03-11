أذربيجان: استدعاء سفير إيران بعد تحليق طائرة عسكرية إيرانية قرب الحدود

أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية اليوم السبت، استدعاء سفير إيران لدى البلاد عباس موسوي احتجاجاً على تحليق طائرة عسكرية إيرانية قرب الحدود بين البلدين.

وقالت الوزارة في بيان مشترك مع وزارة الدفاع إن طائرة عسكرية إيرانية حلقت على مسافة ثلاثة إلى خمسة كيلومترات من الحدود لمدة أكثر من نصف ساعة كما حلقت لفترة فوق خط الحدود.

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وذكر البيان أن تحليق الطائرة العسكرية يهدد سلامة الطيران المدني ويزيد من "تدهور" العلاقات الثنائية، التي تشهد توترا بعد اعتداء على السفارة الأذربيجانية في طهران وقع في 27 يناير/كانون الثاني.

وأدان البيان الحادث الذي وصفه "بالخطوة الاستفزازية"، ودعا الجانب الإيراني إلى تقديم "تفسير مناسب" له وعدم تكراره.