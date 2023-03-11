إيران تبرم اتفاقاً لشراء مقاتلات سوخوي-35 من روسيا

قالت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية اليوم السبت إن طهران توصلت إلى اتفاق لشراء طائرات مقاتلة متطورة من طراز سوخوي-35 من روسيا.

ونقلت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية عن بعثة طهران لدى الأمم المتحدة قولها في نيويورك إن "طائرات سوخوي-35 المقاتلة مقبولة من الناحية الفنية لإيران وأبرمت إيران عقداً لشرائها".

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ولم يتضمن التقرير أي تأكيد روسي للاتفاق كما لم يكشف عن تفاصيله. وقالت البعثة إن إيران استفسرت أيضاً عن شراء طائرات عسكرية من عدة دول أخرى لم تكشف النقاب عنها، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية.

والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمرشد الإيراني علي خامنئي في طهران في يوليو الماضي وشدد على أهمية توثيق العلاقات في مواجهة الضغوط الغربية المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.

ويمتلك سلاح الجو الإيراني بضع عشرات فقط من الطائرات الهجومية، وهي طائرات روسية وأخرى أميركية متقادمة حصلت عليها قبل الثورة الإيرانية عام 1979.

وفي عام 2018، أعلنت طهران البدء في إنتاج المقاتلة كوثر المصممة في البلاد لتستخدمها قواتها الجوية. ويعتقد بعض الخبراء العسكريين أن هذه الطائرة نسخة من مقاتلة من طراز إف-5 جرى إنتاجها لأول مرة في الولايات المتحدة في الستينيات.