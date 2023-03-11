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الخارجية الأميركية تحث إيران على التحقيق في هجمات تسميم الفتيات
طالبة من الضحايا تتلقى العلاج
إيران و رئيسي

إيران تعتقل أكثر من 100 شخص في قضية تسميم طالبات المدارس

قالت وزارة الداخلية في بيان إن المتهمين ربما استخدموا "مواد كريهة الرائحة وغير ضارة"

قناة العربية
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أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم السبت، القبض على أكثر من 100 شخص قالت إنهم ربما تورطوا في قضية تسميم طالبات المدارس بالبلاد.

ونقلت قناة "العالم" عن وزارة الداخلية قولها في بيان إن المتهمين ربما استخدموا "مواد كريهة الرائحة وغير ضارة".

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وأضاف بيان الداخلية أن من بين المعتقلين أشخاص لديهم "دوافع عدائية هدفها بث الرعب في نفوس الناس والطالبات وإغلاق المدارس وإثارة الشكوك" حول النظام الإيراني.

ووجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأسبوع الماضي بتشكيل فريق تحقيق حول تسميم طالبات المدارس مؤخرا، بعدما وصف ما حدث بأنه "مؤامرة من العدو".

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كما طالب المرشد الإيراني على خامنئي بمعاقبة رادعة للمتورطين في عملية التسميم.

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" ذكرت أن هجمات "كيمياوية" استهدفت نحو 200 مدرسة في أنحاء البلاد الأسبوع الماضي ما أدى لنقل عشرات الطالبات إلى المستشفيات.

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