إيران.. قتلى وجرحى وتدمير مبانٍ بانفجار في تبريز

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أدى انفجار مبنى في تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية بإيران إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة عدد آخر وتدمير 3 مبانٍ سكنية.
قتلى وجرحى
ووقع الانفجار فجر اليوم الأحد في مبنى سكني في حي منظرية بمدينة تبريز، وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص، وإصابة شخصين، وتدمير ثلاثة مبانٍ أخرى، وتضرر عدد كبير من السيارات.
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محاصرون تحت الأنقاض
من جهته، أعلن نائب مدير العمليات في إدارة إطفاء تبريز حضور فريق من الدفاع المدني للبحث عن المزيد من الأشخاص الذين يُرجح أنهم محاصرون تحت الأنقاض.
وقال المتحدث باسم فرقة إطفاء تبريز، إن امرأة تم إنقاذها من تحت الأنقاض.
وأوضح أن "سبب الحادث قيد التحقيق"، حيث إنه بعد إزالة الحطام قد يتم تحديد سبب الحادث بالكامل.
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