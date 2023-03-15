11 وفاة وأكثر من 3500 إصابة في "مهرجان النار" بايران

لقي ما لا يقل عن 11 شخصاً مصرعهم وأصيب أكثر من 3500 آخرين في إيران ليل الثلاثاء-الأربعاء خلال "مهرجان النار"، بحسب ما أفاد مسؤول اليوم.

وخلال هذه الطقوس الموروثة من ما قبل الإسلام، يُحتفل سنوياً بمهرجان "شاهارتشانبي سوري" في المساء الذي يسبق آخر يوم أربعاء من السنة الإيرانية التي تنتهي في 20 مارس.

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وقال رئيس الهيئة الوطنية للطوارئ الطبية جعفر ميادفار للتلفزيون الإيراني: "منذ 20 فبراير لقي 26 شخصاً حتفهم في حوادث مرتبطة بشاهارشانبي سوري" بينهم 11 شخصاً على الأقل ليل الثلاثاء الأربعاء.

وأصيب أكثر من 3550 شخصاً في الليلة الماضية، وفق المصدر نفسه.

وبحسب التقاليد، يقفز المشاركون فوق النار لتطهير أنفسهم ومطاردة الأرواح الشريرة هاتفين "أعطيك لوني الأصفر" (لون المرض) و"آخذ لونك الأحمر" (لون الحياة).

ومنذ 20 عاماً تحوّل هذا المهرجان إلى متنفس للشباب مع إطلاق المفرقعات والألعاب النارية في الأماكن العامة رغم تحذيرات السلطات التي لا تؤيد هذا العيد وتعتبره غالبية رجال الدين "وثنياً".

ونقلت وكالة أنباء "إيرنا" الرسمية عن قائد الشرطة الوطنية أحمد رضا رادان قوله الثلاثاء إن قواته تعتبر العيد حدثاً "اجتماعياً وليس أمنياً" محذراً "من يغلقون الشوارع ويزعجون السكان". ولم ترد أي معلومات عن توقيفات محتملة.