اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
An Iranian woman lights a firework during the Wednesday Fire celebration (Chaharshanbeh Suri in Persian) at a park in Tehran, Iran March 14, 2023. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
من الاحتفالات في طهران

11 وفاة وأكثر من 3500 إصابة في "مهرجان النار" بايران

يُحتفل سنوياً بمهرجان "شاهارتشانبي سوري" في المساء الذي يسبق آخر يوم أربعاء من السنة الإيرانية التي تنتهي في 20 مارس

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

لقي ما لا يقل عن 11 شخصاً مصرعهم وأصيب أكثر من 3500 آخرين في إيران ليل الثلاثاء-الأربعاء خلال "مهرجان النار"، بحسب ما أفاد مسؤول اليوم.

وخلال هذه الطقوس الموروثة من ما قبل الإسلام، يُحتفل سنوياً بمهرجان "شاهارتشانبي سوري" في المساء الذي يسبق آخر يوم أربعاء من السنة الإيرانية التي تنتهي في 20 مارس.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للطوارئ الطبية جعفر ميادفار للتلفزيون الإيراني: "منذ 20 فبراير لقي 26 شخصاً حتفهم في حوادث مرتبطة بشاهارشانبي سوري" بينهم 11 شخصاً على الأقل ليل الثلاثاء الأربعاء.

وأصيب أكثر من 3550 شخصاً في الليلة الماضية، وفق المصدر نفسه.

من الاحتفالات في طهران
من الاحتفالات في طهران
قلق حول مصير  5 شابات إيرانيات.. بعد انتشار مقطع فيديو راقص  إيران احتجاجات إيران قلق حول مصير  5 شابات إيرانيات.. بعد انتشار مقطع فيديو راقص 

وبحسب التقاليد، يقفز المشاركون فوق النار لتطهير أنفسهم ومطاردة الأرواح الشريرة هاتفين "أعطيك لوني الأصفر" (لون المرض) و"آخذ لونك الأحمر" (لون الحياة).

ومنذ 20 عاماً تحوّل هذا المهرجان إلى متنفس للشباب مع إطلاق المفرقعات والألعاب النارية في الأماكن العامة رغم تحذيرات السلطات التي لا تؤيد هذا العيد وتعتبره غالبية رجال الدين "وثنياً".

ونقلت وكالة أنباء "إيرنا" الرسمية عن قائد الشرطة الوطنية أحمد رضا رادان قوله الثلاثاء إن قواته تعتبر العيد حدثاً "اجتماعياً وليس أمنياً" محذراً "من يغلقون الشوارع ويزعجون السكان". ولم ترد أي معلومات عن توقيفات محتملة.

من الاحتفالات في طهران
من 3
  • من الاحتفالات في طهران
  • من الاحتفالات في طهران
  • من الاحتفالات في طهران
(3 صور)
من الاحتفالات في طهران
من الاحتفالات في طهران
من الاحتفالات في طهران
من الاحتفالات في طهران
من الاحتفالات في طهران
من الاحتفالات في طهران
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
طالبان تغلق المكتبة النسائية الوحيدة في كابل بعد 6 أشهر فقط من افتتاحها طالبان تغلق المكتبة النسائية الوحيدة في كابل بعد 6 أشهر فقط من افتتاحها
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط