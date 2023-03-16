الاتحاد الأوروبي يدعو لتحقيق أممي في تسميم الإيرانيات

دعا نواب في البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل في موجة من حالات التسمم طالت تلميذات في إيران.
تسميم الآلاف
وأفادت وسائل إعلام حكومية ومسؤولون في إيران بأن 13 ألفا من تلاميذ المدارس، معظمهم من الفتيات، أصيبوا بإعياء بعد "ما يعتقد أنها عمليات تسميم"، وأشار بعض السياسيين بأصابع الاتهام إلى الجماعات الدينية المعارضة لتعليم الفتيات.
وأدان البرلمان الأوروبي في قرار "بأقوى العبارات هذه المحاولة الشنيعة لإسكات النساء والفتيات في إيران". كما حث الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي على تسهيل إصدار التأشيرات ومنح اللجوء والمنح الطارئة لأولئك الذين يحتاجون إلى مغادرة إيران "خاصة النساء والفتيات".
غضب في إيران
وفاقمت حالات الإعياء في المدارس حالة غضب عامة من السلطات تتزايد بالفعل منذ وفاة شابة في سبتمبر أيلول الماضي أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق وأدت إلى أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة في إيران منذ سنوات.
فيما اتهم بعض النشطاء المؤسسة بتدبير عمليات التسمم انتقاما لانضمام تلميذات إلى الاحتجاجات.
في غضون ذلك، ألقت إيران القبض على عدد من الأشخاص قالت إنهم على صلة بموجة التسميم واتهمت البعض بصلتهم "بوسائل إعلام معارضة أجنبية".
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