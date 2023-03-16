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مساعد وزير خارجية إيران علي باقري كني - من وكالة إرنا

خارجية إيران: سفير طهران سيتوجه للعاصمة الإماراتية قريباً

دبي - العربية.نت
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أعلن مساعد وزير خارجية إيران علي باقري كني، اليوم الخميس، أن سفير طهران سيتوجه للعاصمة الإماراتية قريباً.

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وقال "في الأشهر الأخيرة أعادت الإمارات سفيرها إلى طهران، ونحن في المقابل اخترنا سفيرنا لدى هذا البلد، ودخلت الإجراءات اللازمة حيز التنفيذ ليتم إيفاده إلى أبوظبي في المستقبل القريب"، وفق ما نقلته وكالة إرنا.

محمد بن زايد يلتقي شمخاني

وفي وقت سابق اليوم، استقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني، وفق ما نقلته "وام".

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل مد جسور التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة.

كما بحث الجانبان القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وأهمية العمل على دعم السلام والتعاون في المنطقة بما يحقق تطلعات شعوبها للتنمية والازدهار.

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