طهران: الاتفاق مع السعودية مهم للمنطقة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن اتفاق طهران والرياض على استئناف العلاقات الدبلوماسية قد يشكل القوة الدافعة وراء تحقيق الاستقرار لصالح المنطقة بأسرها.
كما أضاف كنعاني في تصريحات، اليوم السبت، أن الاتفاق بين البلدين سيلعب "دورا مهما في تقارب التعاون الإقليمي وتنميته"، بحسب ما نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا".
حل الخلافات
وقال المسؤول الإيراني إن الوقت حان "لحل الخلافات والمشاكل القائمة لما فيه مصلحة دول المنطقة، عن طريق الحوار والاحترام المتبادل وحسن الجوار".
وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أكد سابقا أن الاتفاق مع طهران لا يعني حل كل الخلافات بين الطرفين، لكنه يؤكد الرغبة المشتركة لدى الجانبين بحل الخلافات عبر التواصل والحوار.
كما أوضح أن الاتفاق الذي تم برعاية ووساطة الصين، جاء بعد جولات عدة من المباحثات على مدى العامين الماضيين في كل من العراق وسلطنة عمان.
يشار إلى أن السعودية وإيران أعلنتا في العاشر من الشهر الجاري التوصل لاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارات وممثليات البلدين خلال شهرين كحد أقصى، في خطوة لاقت ترحيبا عربيا ودوليا واسعا.
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