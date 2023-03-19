اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
-
خلال توقيع الاتفاقية الأمنية بين العراق وإيران
العراق

العراق يعلن توقيع اتفاق أمني مشترك مع إيران

رئيس الوزراء العراقي: نرفض أن تكون أرض العراق مسرحا للجماعات المسلحة

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني والوفد المرافق له.

وشهد اللقاء التباحث في العلاقات بين البلدين، والأوضاع الأمنية والسياسية في عموم المنطقة، وسبل تعزيز أمنها واستقرارها.

خلال توقيع الاتفاقية الأمنية بين العراق وإيران
خلال توقيع الاتفاقية الأمنية بين العراق وإيران

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء موقف العراق الثابت الرافض لأن تكون الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على أيّ من دول الجوار.

وشدد رفضه القاطع على أن تكون أرض العراق مسرحاً لتواجد الجماعات المسلحة، أو أن تكون منطلقاً لاستهدافها، أو أيّ مساس بالسيادة العراقية.

خلال توقيع الاتفاقية الأمنية بين العراق وإيران
خلال توقيع الاتفاقية الأمنية بين العراق وإيران

وجرى استعراض تقدّم اتفاق التفاهم الأخير المبرم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمملكة العربية السعودية، وأكد السيد السوداني في هذا الصدد، ترحيب العراق بهذا الاتفاق واستعداده لتقديم كل ما يعزز استقرار المنطقة.

العراق.. السوداني يتوجه قريباً لتركيا لبحث ملفات الحدود والمياه العراق العراق.. السوداني يتوجه قريباً لتركيا لبحث ملفات الحدود والمياه

وجدد شمخاني شكره للدور العراقي على هذا المسار، كما نقل تحيّات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وتأكيده رغبة إيران في تطوير العلاقات الثنائية، لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

وبرعاية رئيس مجلس الوزراء، جرى توقيع محضر أمني مشترك بين البلدين، حيث وقّعه عن الجانب العراقي مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وعن الجانب الإيراني علي شمخاني، ويتضمن المحضر التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين، وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدّة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
محقق أميركي يكشف تفاصيل 7 أشهر من استجواب صدام حسين.. ماذا قال؟ محقق أميركي يكشف تفاصيل 7 أشهر من استجواب صدام حسين.. ماذا قال؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط