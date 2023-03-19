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نتنياهو يعلن التوصل إلى تسوية مع #بوتين: #روسيا لن تتدخل في المصالح الإسرائيلية بالمنطقة #العربية
بنيامين نتنياهو
نووي إيران

نتنياهو: سنتخذ ما يلزم للدفاع عن أنفسنا ضد برنامج إيران النووي

يأتي ذلك فيما تتنامى المخاوف الغربية من رفع إيران لمعدل تخصيب اليورانيوم بينما الاتفاق النووي يراوح مكانه في غرفة الإنعاش

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن بلاده تواجه 3 صراعات هي ملف إيران النووي والإرهاب والفوضى السياسية ولن نسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

وأضاف نتنياهو بأنهم سيواصلون مكافحة البرنامج النووي الإيراني واتخاذ كل ما يلزم للدفاع عن أنفسهم في مواجهة طهران.

يأتي ذلك فيما تتنامى المخاوف الغربية من رفع إيران لمعدل تخصيب اليورانيوم بينما الاتفاق النووي يراوح مكانه في غرفة الإنعاش، يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وضع خطة للتعامل مع الملف الإيراني النووي خلال الفترة المقبلة.

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فقد "عقد نتنياهو جلسات سرية مع قادة المستوى الأمني وقرر في ختام هذه المناقشات رفع مستوى الاستعداد الإسرائيلي بشكل كبير لشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية"، بحسب ما أفادت القناة "12" الإسرائيلية.

رسائل لحماس وحزب الله

وأشارت القناة إلى أن نتنياهو أخبر المسؤولين الأميركيين والفرنسيين والألمان وغيرهم بأنهم إذا لم يتمكنوا من التصرف مع التطورات في إيران فإن إسرائيل ستتصرف لوحدها".

وأكد أن التهديد النووي الإيراني لن يتراجع إلا بعمل عسكري موثوق وذي مصداقية، مشدداً على أن العقوبات الاقتصادية على طهران ليست كافية.

كما كشفت القناة الإسرائيلية أيضا أن إسرائيل أرسلت رسائل إلى حركة حماس، وحزب الله مفادها أن الوضع السياسي المتفجر في إسرائيل لا يمنع الجيش الإسرائيلي من شن عمل عسكري في غزة أو لبنان والرد بشكل قوي وعنيف ضد أي محاولة للمساس بأمن إسرائيل، وفق قوله.

أتت تلك التطورات في ضوء التقارير التي تفيد بأن إيران تقترب من العتبة اللازمة لصنع قنبلة نووية.

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