بريطانيا تفرض عقوبات على قائدين بارزين بالحرس الثوري الإيراني

فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على قائدين كبيرين في الحرس الثوري الإيراني بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بينهم من قالت إنهم مسؤولون عن إدارة استثماراته المالية.

وقال جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني "اليوم، نتخذ إجراء ضد القادة الكبار داخل الحرس الثوري الإيراني المسؤولين عن تمويل القمع الوحشي للنظام الحاكم".

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وفُرضت العقوبات على خمسة أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة التعاونية بالحرس الثوري وقائدين كبيرين بالحرس في محافظتي طهران وألبرز.

وفي السياق، ذكر مراسل "العربية" و"|الحدث" أن أوروبا أصدرت عقوبات ضد 8 مسؤولين وكيانات بإيران لانتهاك حقوق الإنسان.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قالت وزيرة الخارجيةالألمانية أنالينا بيربوك إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون حزمة سادسة من العقوبات على إيران ردا على انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأضافت للصحفيين لدى وصولها لحضور اجتماع مع نظرائها في التكتل في بروكسل "نريد أن نوضح أنه ما من أحد فوق القانون ولهذا سنفرض حزمة سادسة من العقوبات هنا في بروكسل".

وذكرت أن الإجراءات ستستهدف المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان في إيران.