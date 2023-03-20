اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
البرلمان الأوروبي يصوت لصالح قرار يدعو إلى تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية
الحرس الثوري - أرشيفية
احتجاجات إيران

بريطانيا تفرض عقوبات على قائدين بارزين بالحرس الثوري الإيراني

مراسل العربية: عقوبات أوروبية ضد 8 مسؤولين وكيانات بإيران لانتهاك حقوق الإنسان

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على قائدين كبيرين في الحرس الثوري الإيراني بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بينهم من قالت إنهم مسؤولون عن إدارة استثماراته المالية.

وقال جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني "اليوم، نتخذ إجراء ضد القادة الكبار داخل الحرس الثوري الإيراني المسؤولين عن تمويل القمع الوحشي للنظام الحاكم".

وفُرضت العقوبات على خمسة أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة التعاونية بالحرس الثوري وقائدين كبيرين بالحرس في محافظتي طهران وألبرز.

لانتهاكها حقوق الإنسان.. أستراليا تفرض عقوبات جديدة ضد إيران إيران احتجاجات إيران لانتهاكها حقوق الإنسان.. أستراليا تفرض عقوبات جديدة ضد إيران

وفي السياق، ذكر مراسل "العربية" و"|الحدث" أن أوروبا أصدرت عقوبات ضد 8 مسؤولين وكيانات بإيران لانتهاك حقوق الإنسان.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قالت وزيرة الخارجيةالألمانية أنالينا بيربوك إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون حزمة سادسة من العقوبات على إيران ردا على انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأضافت للصحفيين لدى وصولها لحضور اجتماع مع نظرائها في التكتل في بروكسل "نريد أن نوضح أنه ما من أحد فوق القانون ولهذا سنفرض حزمة سادسة من العقوبات هنا في بروكسل".

وذكرت أن الإجراءات ستستهدف المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان في إيران.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد سنوات من الحصار الحوثي.. كيف يستقبل أهالي تعز شهر رمضان؟ بعد سنوات من الحصار الحوثي.. كيف يستقبل أهالي تعز شهر رمضان؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط