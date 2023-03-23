ألمانيا: الدبلوماسيون الأوروبيون لم يفاوضوا الوفد الإيراني بل أبلغوه موقف أوروبا

عقب نشر خبر لقاء مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري، مسؤولين من ثلاث دول أوروبية في النرويج، ومناقشة خطة العمل الشاملة المشتركة المعروفة بالاتفاق النووي، أكدت وزارة الخارجية الألمانية مبدئيا حدوث هذا الاجتماع، لكنها قالت إن الاجتماع لم يكن للتفاوض بل لإبلاغ موقف أوروبا إلى الجمهورية الإسلامية من تصعيد التوتر.

وكان موقع "أمواج ميديا" الإخباري الناطق بالفارسية، ذكر في تقرير خاص أن مساعد وزير خارجية إيران، علي باقري كني، أجرى محادثات حول خطة العمل الشاملة المشتركة مع دبلوماسيين من ثلاث دول، هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا في النرويج، الأسبوع الماضي، وحضر الاجتماع مساعد السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.

Zan-Zendegi-Azadi (Frau-Leben-Freiheit) ist Symbolpolitik- Um was es der EU/ Bundesregierung geht ist in der Realpolitik (so bitter und tragisch das für alle Opfer im #Iran ist) das: Scoop: Iranian, European diplomats meet in Norway for ‘brainstorming’. https://t.co/9MsEYFdYj9 — Natalie Amiri (@NatalieAmiri) March 22, 2023

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وردا على هذا التقرير، نشر حساب وزارة الخارجية الألمانية على تويتر: "عقد دبلوماسيون من الدول الثلاث اجتماعا مع الجانب الإيراني للتعبير بوضوح عن مواقفهم من تصاعد التوتر في العديد من المجالات، لكن لم يتم إلى الآن أي تفاوض حتى حول خطة العمل الشاملة المشتركة".

با مدیران سیاسی سه کشور اروپایی در اسلو نشستی داشتم. طیفی از موضوعات مورد علاقه و نگرانی متقابل را مورد بحث قرار دادیم. هیچ فرصتی را برای روشن کردن دیدگاه‌های‌مان و هشدار نسبت به برخی سوءمحاسبه‌ها از دست نمی‌دهیم. در پیشبرد منافع ملی خود، از جمله از طریق دیپلماسی، مصمم هستیم. — علی باقری‌کنی (@Bagheri_Kani) March 22, 2023

وفي غضون ذلك، قال علي باقري كني الذي سبق أن ترأس الوفد المفاوض الإيراني في فيينا، كتب في تغريدة على تويتر دون أن يشير إلى القضايا التي أثيرت في هذا الاجتماع "عقدت اجتماعا مع الزعماء السياسيين لثلاث دول أوروبية في أوسلو، ناقشنا مجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف: "لا نفوت أي فرصة لتوضيح وجهات نظرنا والتحذير من بعض الحسابات الخاطئة، نحن عقدنا العزم على تعزيز مصالحنا الوطنية، بما في ذلك من خلال الدبلوماسية".