ألمانيا: الدبلوماسيون الأوروبيون لم يفاوضوا الوفد الإيراني بل أبلغوه موقف أوروبا

Zan-Zendegi-Azadi (Frau-Leben-Freiheit) ist Symbolpolitik- Um was es der EU/ Bundesregierung geht ist in der Realpolitik (so bitter und tragisch das für alle Opfer im #Iran ist) das: Scoop: Iranian, European diplomats meet in Norway for ‘brainstorming’. https://t.co/9MsEYFdYj9