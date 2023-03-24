زلزال بقوة 5.4 درجة يهز شمال غرب إيران

هز زلزال بقوة 5.4 درجة شمال غرب إيران، اليوم الجمعة. وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، صباح اليوم، بوقوع زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر شمال غرب إيران.

وقال المرصد إن الزلزال وقع على بعد 75 كم شمال مدينة أرومية شمال غرب إيران.

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وأفاد المرصد أن ما يقرب من 6 ملايين شخص في إيران شعروا بالزلزال على مسافة 200 كيلومتر.