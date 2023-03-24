كوارث طبيعية
زلزال بقوة 5.4 درجة يهز شمال غرب إيران
ما يقرب من 6 ملايين شخص في إيران شعروا بالزلزال على مسافة 200 كيلومتر
وضع القراءة
100% حجم الخط
هز زلزال بقوة 5.4 درجة شمال غرب إيران، اليوم الجمعة. وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، صباح اليوم، بوقوع زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر شمال غرب إيران.
وقال المرصد إن الزلزال وقع على بعد 75 كم شمال مدينة أرومية شمال غرب إيران.
مادة اعلانية
وأفاد المرصد أن ما يقرب من 6 ملايين شخص في إيران شعروا بالزلزال على مسافة 200 كيلومتر.
اقرأ أيضاً
-
البنتاغون يعلن تنفيذ ضربات جوية بسوريا رداً على هجوم بطائرة مسيرةالرئيس بايدن أذن بتنفيذ ضربة جوية دقيقة "في شرق سوريا ضد المنشآت التي تستخدمها الجماعات التابعة للميليشيات" سوريا
-
زعيم المعارضة الإسرائيلية يدعو أعضاء حزب نتنياهو للتمردالتعديلات القضائية في إسرائيل تنذر بصدام محتمل العرب والعالم
-
الكونغرس يواجه مدير "تيك توك" بتهم التجسس"تيك توك" ما زال عالقاً في صراع جيو - سياسي بين واشنطن وبكين أميركا
-
" فلوجة ".. مسلسل رمضاني يثير ضجّة في تونسبين من اعتبر أنه يسوّق للبذاءة والانحطاط الأخلاقي لإفساد الشباب ومن يرى أنه انعكاس لواقع مجتمعي سوشيال ميديا
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية