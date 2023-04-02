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إيران: ابتعاد طائرة استطلاع أميركية عن مجالنا الجوي بعد تحذيرات
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قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، إن بحرية الجمهورية الإسلامية أعلنت، اليوم الأحد، أنها رصدت وأبعدت طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأميركية من طراز إي.بي-3 إي بعد أن دخلت المجال الجوي للبلاد قرب خليج عمان.
وأضافت الوكالة أن الطائرة تحركت بعد ذلك بعيدا عن المجال الجوي لإيران وعادت لطرق ملاحة جوية دولية.
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