إيران: ابتعاد طائرة استطلاع أميركية عن مجالنا الجوي بعد تحذيرات

قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، إن بحرية الجمهورية الإسلامية أعلنت، اليوم الأحد، أنها رصدت وأبعدت طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأميركية من طراز إي.بي-3 إي بعد أن دخلت المجال الجوي للبلاد قرب خليج عمان.

وأضافت الوكالة أن الطائرة تحركت بعد ذلك بعيدا عن المجال الجوي لإيران وعادت لطرق ملاحة جوية دولية.

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