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إيران و رئيسي

إيران: ابتعاد طائرة استطلاع أميركية عن مجالنا الجوي بعد تحذيرات

العربية.نت، وكالات
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قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، إن بحرية الجمهورية الإسلامية أعلنت، اليوم الأحد، أنها رصدت وأبعدت طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأميركية من طراز إي.بي-3 إي بعد أن دخلت المجال الجوي للبلاد قرب خليج عمان.

وأضافت الوكالة أن الطائرة تحركت بعد ذلك بعيدا عن المجال الجوي لإيران وعادت لطرق ملاحة جوية دولية.

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