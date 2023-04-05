شبح التسمم يطل ثانية في إيران.. 20 طالبة يدخلن المستشفى

بعد استراحة قصيرة، عاد شبح التسمم الذي طال المدارس في إيران خلال الفترة الماضية، ليطل ثانية، إثر انتهاء عطلة "النوروز" التي دامت ثلاثة أسابيع.

فقد نقلت 20 طالبة أخرى إلى المستشفى إثر إصابتهن بالإعياء وضيق التنفس بحسب ما أفادت وكالة "إيسنا" الحكومية.

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فيما أوضحت منظمة الطوارئ أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مدرسة في بلدة باغميشه بمدينة تبريز شمال غربي البلاد، لنقل 20 تلميذة يبلغن من العمر 15 عاماً.

وأكد رئيس الطوارئ في تبريز أصغر جعفري، أن التلميذات تم نقلهن بسبب التسمم. وقال: "توجه الخبراء وفريق من الطوارئ بعد تلقي تقارير عن حالة إعياء بين الطالبات".

أكثر من 1000

يشار إلى أن أكثر من 1000 فتاة أصبن بإعياء بعد تعرضهن للتسمم منذ نوفمبر الماضي، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.

وكانت موجة التسميم هذه بدأت في نوفمبر الماضي منطلقة من مدينة قم، حيث أصيب ما يقارب 800 طالبة بحالات إعياء ووجع في الأمعاء وإغماء جراء تنشق غاز سام.

لتكر السبحة لاحقاً، مع تعرض عدة مدارس لحالات مشابهة في مختلف المناطق، إلا أن السلطات حاولت التخفيف من أهمية القضية في البداية، قبل أن تعود وتوقف عددا من الأشخاص المتورطين.