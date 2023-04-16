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مسؤول إيراني: استئناف الرحلات الجوية بين مشهد وجدة "بأقرب فرصة ممكنة"

أعلنت السعودية وإيران الشهر الماضي التوصل لاتفاق بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية

العربية.نت
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قال مسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، إنه سيتم استئناف الرحلات الجوية بين مشهد وجدة في "أقرب فرصة ممكنة" بعد المفاوضات بين مسؤولي القطاع الجوي في السعودية وإيران.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) عن رئيس مكتب وزارة الخارجية في محافظة خراسان محمد بهشتي القول، إن زيارة الوفد السعودي لفنادق مشهد مستمرة اليوم، مرجحا أن "يتم عرض الملخص النهائي في الاجتماع المشترك غدا الاثنين".

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وأعلنت الخارجية السعودية في وقت سابق من الشهر الجاري، وصول وفد فني سعودي إلى طهران لمناقشة آليات إعادة فتح ممثليات المملكة في إيران.

وأعلنت السعودية وإيران الشهر الماضي، التوصل لاتفاق بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية، وإعادة فتح سفارتي وممثليات البلدين خلال شهرين كحد أقصى، في خطوة لاقت ترحيبا عربيا ودوليا واسعا.

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