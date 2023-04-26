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من مقطع فيديو لمقتل الممثل الأعلى السابق للمرشد الإيراني

شاهد لحظة مقتل آية الله سليماني بإيران

سليماني كان بأحد بنوك بلدة بابلسر الواقعة على بحر قزوين على بعد 230 كيلومترا شمال طهران

العربية.نت _ وكالات
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تناقلت وسائل الإعلام، الأربعاء، مقطع فيديو لمقتل الممثل الأعلى السابق للمرشد الإيراني علي خامنئي، وعضو مجلس الخبراء الإيراني المسؤول عن تعيين المرشد، آية الله عباس علي سليماني.

نشرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، مقطع فيديو لعملية القتل، ظهر فيه مسلح تحرك قليلا قبل أن يتوجه مباشرة نحو سليماني، ويطلق عليه الرصاص من الخلف من المسافة صفر.

آية الله سليماني
آية الله سليماني
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وأوردت وسائل إعلام إيرانية أن سليماني كان بأحد بنوك بلدة بابلسر الواقعة على بحر قزوين على بعد 230 كيلومترا شمال طهران.

واعتقلت السلطات مطلق النار، الذي أظهر مقطع الفيديو مغادرته بعد محاولة من أشخاص موجودين في موقع الهجوم إيقافه.

يذكر أن سليماني شغل منصب ممثل علي خامنئي وإمام صلاة الجمعة في كاشان، وهي مدينة في وسط البلاد بين طهران وأصفهان، وفي زاهدان، عاصمة سيستان بلوشستان وهي منطقة في الجنوب الشرقي تضم مسلمين سنة.

وممثلو خامنئي رجال دين ينوبون عنه على مستوى الأقاليم، وفقا لرويترز.

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وكان عباس علي سليماني واحدا من 88 عضوا في مجلس الخبراء المسؤول عن تعيين المرشد الأعلى، أعلى سلطة في البلاد، حسب فرانس برس.

ومجلس الخبراء الذي كان عضوا فيه هو هيئة مؤلفة من 88 دينيا يتم انتخابهم لمدة 8 سنوات بالاقتراع العام المباشر من مجموعة من المرشحين وافق عليهم مجلس صيانة الدستور، ومسؤول عن تعيين المرشد الأعلى والإشراف على عمله، ويحق له دستوريا عزله وتعيين شخص جديد إذا رأى ذلك ضروريا.

وأدى هجوم في أبريل 2022، نفذه متشددون مشتبه بهم في مدينة مشهد المقدسة (شمال شرق) إلى مقتل اثنين من رجال الدين الشيعة، حسب فرانس برس.

آية الله سليماني
آية الله سليماني
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