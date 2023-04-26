مقتل عضو في مجلس الخبراء في هجوم في شمال إيران
السلطات أعلنت اعتقال منفذ الهجوم على آية الله عباس علي سليماني في بلدة بابلسر
أفادت وكالة الأنباء الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، نقلاً عن النائب السياسي والأمني والاجتماعي لمحافظة مازندران في شمال إيران، روح الله سلغي، بمقتل آية الله عباس علي سليماني، عضو مجلس خبراء القيادة في مدينة بابُلسر بمحافظة مازندران (شمال إيران) اليوم الأربعاء.
وأضاف سلغي في مقابلة مع مراسل وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن آية الله سليماني قتل صباح اليوم في هجوم على يد مهاجم مسلح، مؤكداً أنه تم اعتقال المهاجم.
ولم تكشف الوكالة هوية المهاجم أو دوافعه لاغتيال آية الله سليماني.
يذكر أن عباس علي سليماني إسبوكلاي (مواليد 1937 في إسبوكلا بمنطقة سوادكوه) وهو نائب في مجلس خبراء القيادة، وكان ممثلاً عن الولي الفقيه وإمام الجمعة في كاشان من 15 أغسطس 2020 إلى 29 مارس 2022 بعد آية الله عبد النبي نمازي، كما كان ممثلاً عن الفقيه في محافظة بلوشستان وإمام جمعة عاصمتها زاهدان.
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