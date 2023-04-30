مقتل قائد بالشرطة الإيرانية في إطلاق نار جنوب شرقي البلاد
عضو بمجلس خبراء القيادة الإيراني اغتيل الأسبوع الماضي بشمال البلاد في عملية إطلاق نار
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أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، اليوم الأحد، بمقتل قائد قوى الأمن الداخلي في مدينة سراوان الحدودية في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد في إطلاق نار.
ونقلت الوكالة عن محافظ سراوان سعيد تجليلي القول، إن مجهولين أطلقوا النار على قائد قوى الأمن الداخلي بمدينة سراوان علي رضا شهركي صباح اليوم، ما أدى إلى مقتله وإصابة زوجته.
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وأضافت الوكالة أن الشرطة بدأت تحقيقات للتعرف على مرتكبي الاعتداء.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، الأسبوع الماضي، بأن عضوا بمجلس خبراء القيادة الإيراني اغتيل شمال البلاد في عملية إطلاق نار أيضا في مدينة بابلسر.
وأضافت أن منفذ العملية خطف سلاحا ناريا من حارس البنك وأطلق الرصاص منه على آية الله سليماني فأرداه قتيلا، وأصاب ثلاثة آخرين، في حين اعتقلت السلطات منفذ الهجوم.
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