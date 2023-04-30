اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
عناصر الشرطة في إيران (أرشيفية - رويترز)

مقتل قائد بالشرطة الإيرانية في إطلاق نار جنوب شرقي البلاد

عضو بمجلس خبراء القيادة الإيراني اغتيل الأسبوع الماضي بشمال البلاد في عملية إطلاق نار

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، اليوم الأحد، بمقتل قائد قوى الأمن الداخلي في مدينة سراوان الحدودية في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد في إطلاق نار.

ونقلت الوكالة عن محافظ سراوان سعيد تجليلي القول، إن مجهولين أطلقوا النار على قائد قوى الأمن الداخلي بمدينة سراوان علي رضا شهركي صباح اليوم، ما أدى إلى مقتله وإصابة زوجته.

مادة اعلانية

وأضافت الوكالة أن الشرطة بدأت تحقيقات للتعرف على مرتكبي الاعتداء.

مقتل عضو في مجلس الخبراء في هجوم في شمال إيران إيران إيران و رئيسي مقتل عضو في مجلس الخبراء في هجوم في شمال إيران

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، الأسبوع الماضي، بأن عضوا بمجلس خبراء القيادة الإيراني اغتيل شمال البلاد في عملية إطلاق نار أيضا في مدينة بابلسر.

وأضافت أن منفذ العملية خطف سلاحا ناريا من حارس البنك وأطلق الرصاص منه على آية الله سليماني فأرداه قتيلا، وأصاب ثلاثة آخرين، في حين اعتقلت السلطات منفذ الهجوم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تحذيرات من كارثة صحية نتيجة نقص الأدوية في الخرطوم تحذيرات من كارثة صحية نتيجة نقص الأدوية في الخرطوم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط