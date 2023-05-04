رئيسي والأسد يوقعان مذكرة التفاهم لخطة التعاون بين إيران وسوريا

وقع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس السوري بشار الأسد في دمشق مذكرة تفاهم بعنوان "خطة التعاون الشامل الاستراتيجي طويل الأمد" بين سوريا وإيران.

كما جرى بحضور رئيسي البلدين توقيع عدد من اتفاقيات التعاون في مجال الزراعة والنفط والنقل والمناطق الحرة والاتصالات وعدد من المجالات الأخرى كالتالي:

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1- مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي؛ وقعها عن الجانب الإيراني وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وعن الجانب السوري وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا.

2- محضر اجتماع للتعاون في مجال السكك الحديدية؛ وقعه عن الجانب الإيراني وزير الطرق وإعمار المدن مهرداد بذرباش وعن الجانب السوري وزير النقل زهير خزيم.

3- مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية؛ وقعها عن الجانب الإيراني وزير الطرق وإعمار المدن مهرداد بذرباش وعن الجانب السوري وزير النقل زهير خزيم.

4- محضر اجتماع للطيران المدني؛ وقعه عن الجانب الإيراني وزير الطرق وإعمار المدن مهرداد بذرباش وعن الجانب السوري وزير النقل زهير خزيم.

5- مذكرة التفاهم في مجال المناطق الحرة؛ وقعها عن الجانب الإيراني وزير الاقتصاد والمالية إحسان خاندوزي وعن الجانب السوري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل.

6- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط؛ وقعها عن الجانب الإيراني وزير النفط جواد أوجي وعن الجانب السوري وزير النفط والثروة المعدنية فراس قدور.

7- مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للزلازل في سوريا والمعهد الدولي للهندسة الزلزالية في إيران؛ وقعها عن الجانب الإيراني وزير النفط جواد أوجي وعن الجانب السوري وزير النفط والثروة المعدنية فراس قدور.

8- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقانة المعلومات؛ وقعها عن الجانب الإيراني وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عيسى زارع بور وعن الجانب السوري وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب.