قبالة بندر عباس.. الأقمار الصناعية تظهر ناقلتين تحتجزهما إيران

بعد أيام على إعلان البحرية الأميركية اعتراض طهران ناقلتي نفط في مضيق هرمز، أظهرت صور أقمار صناعية السفينتين المحتجزتين.

فقد بينت الصور المقدمة من شركة بلانيت لابز الأميركية الناقلتين (أدفانتدج سويت) و(نيوفي) راسيتين جنوب بندر عباس بالقرب من قاعدة بحرية في المدينة الساحلية في محافظة هرمزغان الإيرانية، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس اليوم الأحد.

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"اصطدمت بأخرى؟!"

وكانت إيران استولت على "أدفانتدج سويت" التي ترفع علم جزر مارشال ويعمل على متنها 23 هنديًا وروسيًا واحدًا، في 27 أبريل أثناء إبحارها في خليج عمان، زاعمة حينها أنها اصطدمت بسفينة أخرى، بالرغم من أن بيانات التتبع الخاصة بالسفينة لم تظهر أي سلوك غريب خلال رحلتها. فيما كانت تلك السفينة تنقل النفط الخام الكويتي لشركة الطاقة الأميركية شيفرون كورب في سان رامون بولاية كاليفورنيا وقت الاستيلاء عليها.

أما الناقلة نيوفي، التي كانت ترفع علم بنما، فاحتجزها الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز الاستراتيجي أيضا، يوم الثالث من مايو، في ثاني حادثة من هذا النوع بأقلّ من أسبوع.

أتت هاتان الحادثتان بالتزامن مع اختفاء ناقلة أخرى يعتقد أنها تحمل الخام الإيراني من مرفأ قبالة سنغافورة، بعد عام من تحديدها على أنها تحاول التهرب من العقوبات الأميركية.

فيما أفادت شركة الاستخبارات البحرية أمبري، بأن تلك السفينة المسماة سويز راجان، تم الاستيلاء عليها بأمر من السلطات الأميركية. إلا أن المسؤولين الأميركيين رفضوا التعليق على الحدث.

يشار إلى أنه سبق لطهران أن قدمت مزاعم عدة لتبرير مصادرة سفن أو التغطية على السفن التي يتم احتجازها، من أجل استخدامها كرهائن في المفاوضات مع الغرب، سواء في ما يتعلق بالملف النووي أو مبالغ مصادرة لها في الخارج.