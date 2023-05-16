لأداء مناسك الحج.. 13 ألف شخص يتجهون من طهران للسعودية

أعلن رئيس هيئة الحج والزيارة الإيرانية، عباس حسیني، أنه سيتوجه هذا العام 12520 شخصا من العاصمة طهران للسعودية لأداء فريضة الحج، بالإضافة إلى 380 موظفا من مؤسسة الحج والزيارة الإيرانية.

كما بين أن حوالي 97% من المسجلين في بعثات الحج خضعوا للفحوصات الطبية وسيتم الانتهاء من الإجراءات الأخرى ذات الصلة في الأيام المقبلة.

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وتستقبل السعودية، في أول شهر ذي القعدة أولى طلائع الحجاج لحج هذا العام، وقد أعلنت مجموعة الخطوط السعودية عن خطتها التشغيلية لموسم حج 1444هـ والتي خصصت من خلالها وعبر شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي وطيران أديل وطيران السعودية الخاص، أكثر من مليون و200 ألف مقعد لضيوف الرحمن لنقلهم من مختلف أنحاء العالم، وذلك ضمن خطة متكاملة تتضمن الاستثمار الأمثل لأسطول الطائرات الحالي البالغ 164 طائرة، مع توفير أسطول إضافي يساند في نقل المزيد من ضيوف الرحمن يبلغ 12 طائرة أخرى، حيث سيتم نقل الحجاج مما يزيد على 100 وجهة مجدولة و14 وجهة موسمية، وسيصلون إلى 6 مطارات داخلية تشمل جدة، الرياض، الدمام، المدينة المنورة، الطائف، وينبع.

كما يعمل ملاحو مجموعة الخطوط السعودية البالغ عددهم أكثر من 8 آلاف ملاح بخدمة ضيوف الرحمن أثناء الرحلات بما يعكس كرم الضيافة السعودية بلمسة عصرية وبرصيدٍ زاخر من اللغات التي يتحدث بها الحجاج تبلغ 42 لغة متنوعة.

إلى ذلك، دعت وزارة الصحة السعودية الراغبين في القدوم لأداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ إلى ضرورة أخذ جميع اللقاحات الإلزامية، من أجل ضمان حج صحي وآمن.