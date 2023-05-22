الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن فرض عقوبات على خمسة أفراد وكيانين في إيران على صلة بانتهاكات حقوق الإنسان.

وقال الاتحاد في بيان، إن العقوبات تشمل القائد الحالي لوحدة في شرطة طهران التابعة لقوات إنفاذ القانون وآخر مرتبط بقضية "مريم أروين"، وهي محامية أُلقي القبض عليها وتعرضت لسوء معاملة ثم تُوفيت بسبب أنشطتها المدافعة عن المتظاهرين.

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وأضاف أن العقوبات تضم أيضا المتحدث باسم الشرطة الإيرانية وأمين عام المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، وهي المؤسسة المسؤولة عن "القمع" عبر الإنترنت.

كما أدرج الاتحاد المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني، ومنظمة باسيج الطلبة في قائمة العقوبات.

والمؤسسة التعاونية مسؤولة عن إدارة استثمارات الحرس الثوري، وتحويل الأموال إليه، وفق البيان.