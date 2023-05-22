رئيس جديد لمجلس الأمن القومي في إيران.. فمن هو أحمديان؟

خلفاً لعلي شمخاني، عين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، علي أكبر أحمديان رئيساً لمجلس الأمن القومي، بعدما سرت خلال الساعات الماضية أنباء عن استقالة شمخاني.

وكان شمخاني تعرض قبل أشهر لبعض الانتقادات جراء قضية علي أكبري، أحد المقربين منه، والذي أدين بالتجسس لصالح بريطانيا.

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ويعتبر آخر المعينين في المجالس العليا بالبلاد من قبل الرئيس السابق حسن روحاني (المجلس الأعلى للأمن القومي، المجلس الأعلى للثورة الثقافية، والمجلس الأعلى للفضاء السيبراني).

كما تولى منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في 2013. وشغل أيضا منصب وزير الدفاع في عهد محمد خاتمي، الذي تولى الرئاسة فترتين من 1997 إلى 2005.

كذلك كان له حضور نشط على الساحة السياسية في البلاد على مدى عقود، ووقع اتفاقا بوساطة الصين مع السعودية في أبريل من أل استعادة العلاقات الدبلوماسي بين البلدين، وفق ما أفات رويترز.

من هو علي أحمديان؟

أما أحمديان، أمين المجلس الجديد، فتولى سابقا رئاسة المركز الاستراتيجي للحرس الثوري منذ عام 2006.

كما يعد أحد الأعضاء الفاعلين في مجمع تشخيص مصلحة النظام.

وكان قائدا للقوات البحرية للحرس الثوري من 1997 إلى 2000، كذلك ترأس هيئة الأركان المشتركة للحرس بين 2000 و2006.

يشار إلى أن قرار تعيينه جاء بعد أيام من تأكيد المرشد الإيراني علي خامنئي ضرورة التحلي بالمرونة في السياسة الخارجية كلما لزم الأمر لتجاوز أي عقبات.