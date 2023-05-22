اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
علي أكبر أحمديان(الصورة من وكالة أنباء الطلبة الإيرانية)
علي أكبر أحمديان (الصورة من وكالة أنباء الطلبة الإيرانية)

رئيس جديد لمجلس الأمن القومي في إيران.. فمن هو أحمديان؟

دبي- العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

خلفاً لعلي شمخاني، عين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، علي أكبر أحمديان رئيساً لمجلس الأمن القومي، بعدما سرت خلال الساعات الماضية أنباء عن استقالة شمخاني.

وكان شمخاني تعرض قبل أشهر لبعض الانتقادات جراء قضية علي أكبري، أحد المقربين منه، والذي أدين بالتجسس لصالح بريطانيا.

شمخاني في بغداد.. وإيران والعراق يوقعان وثيقة أمنية مشتركة العراق العراق شمخاني في بغداد.. وإيران والعراق يوقعان وثيقة أمنية مشتركة
مادة اعلانية

ويعتبر آخر المعينين في المجالس العليا بالبلاد من قبل الرئيس السابق حسن روحاني (المجلس الأعلى للأمن القومي، المجلس الأعلى للثورة الثقافية، والمجلس الأعلى للفضاء السيبراني).

كما تولى منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في 2013. وشغل أيضا منصب وزير الدفاع في عهد محمد خاتمي، الذي تولى الرئاسة فترتين من 1997 إلى 2005.

كذلك كان له حضور نشط على الساحة السياسية في البلاد على مدى عقود، ووقع اتفاقا بوساطة الصين مع السعودية في أبريل من أل استعادة العلاقات الدبلوماسي بين البلدين، وفق ما أفات رويترز.

من هو علي أحمديان؟

أما أحمديان، أمين المجلس الجديد، فتولى سابقا رئاسة المركز الاستراتيجي للحرس الثوري منذ عام 2006.

كما يعد أحد الأعضاء الفاعلين في مجمع تشخيص مصلحة النظام.

وكان قائدا للقوات البحرية للحرس الثوري من 1997 إلى 2000، كذلك ترأس هيئة الأركان المشتركة للحرس بين 2000 و2006.

يشار إلى أن قرار تعيينه جاء بعد أيام من تأكيد المرشد الإيراني علي خامنئي ضرورة التحلي بالمرونة في السياسة الخارجية كلما لزم الأمر لتجاوز أي عقبات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟ كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط