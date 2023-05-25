إيران تكشف عن جيل رابع من صاروخها الباليستي "خيبر"

كشفت إيران، اليوم الخميس، النقاب عن الجيل الرابع من صاروخها الباليستي "خرمشهر" تحت اسم "خيبر"، الذي يبلغ مداه 2000 كيلومتر مع رأس حربي وزنه 1500 كيلوغرام، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضافت "إرنا" أنه تم الكشف عن أحدث صاروخ باليستي إيراني وأحدث منتجات منظمة الصناعات الفضائية الجوية التابعة لوزارة الدفاع اليوم في احتفال حضره وزير الدفاع".

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جاء هذا الإعلان بعد يومين من إثارة رئيس الأركان الإسرائيلية لاحتمال تحرك ضد طهران بسبب برنامجها النووي، بحسب وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وتقول إيران إن أسلحتها قادرة على الوصول إلى إسرائيل والقواعد الأميركية في المنطقة.

ورغم معارضة الولايات المتحدة والدول الأوروبية، فقد أكدت طهران أنها ستواصل تطوير برنامجها الصاروخي.

وقال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني: "رسالتنا إلى أعداء إيران هي أننا سندافع عن البلاد وإنجازاتها. رسالتنا لأصدقائنا هي أننا نريد المساعدة في الاستقرار الإقليمي".

ويوم الثلاثاء، أثار رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، احتمال اتخاذ إجراء ضد إيران في الوقت الذي تتعثر فيه منذ سبتمبر (أيلول) الماضي جهود القوى العالمية الست لإحياء اتفاق طهران النووي المبرم عام 2015 وسط مخاوف غربية متزايدة بشأن تقدم طهران النووي المتسارع.