خامنئي خلال لقائه سلطان عُمان: إيران ترحب بإعادة العلاقات مع مصر

قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الاثنين، خلال لقائه سلطان عُمان هيثم بن طارق، إن إيران ترحب بإعادة العلاقات مع مصر.

والتقى خامنئي، هيثم بن طارق، الذي وصل أمس الأحد إلى طهران في زيارة تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.

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ووصل سلطان عمان إلى طهران على رأس وفد كبير يضم وزراء الدفاع والخارجية والاقتصاد.

وحسب ديوان البلاط السلطاني فإن الزيارة تأتي "في إطار استمرار التشاور والتنسيق بين القيادتين لبحث مختلف التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتعزيز كل ما من شأنه الارتقاء بأوجه التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تطويرها بما يخدم مصالحهما وتطلعاتهما حاضرا ومستقبلا".

وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد أعلن عن دعمه لنهج حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي بالتقارب مع دول الجوار والدول الإسلامية البعيدة، بالإضافة إلى دول تتشارك مع طهران في التوجهات.

وقال خامنئي لدى استقباله مجموعة كبيرة من الدبلوماسيين الإيرانيين، إن سياسة الحكومة الحالية لإقامة العلاقات بالجيران مهمة وصحيحة للغاية".

وأضاف: "الأيادي الأجنبية تنشط في صنع المشكلات بين إيران وجيرانها، وعليكم ألّا تدَعوا هذه السياسة تتحقق".

وهذه هي المرة الأولى التي يتطرق فيها خامنئي إلى التطورات الإقليمية؛ خصوصاً بعدما توصلت السعودية وإيران إلى اتفاق في مارس الماضي، بشأن استئناف العلاقات وإعادة فتح السفارات.