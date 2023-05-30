مد يده مرتين.. أوكراني فائز ببطولة العالم يرفض مصافحة الرباع الإيراني

في حفل تسليم جوائز بطولة العالم في رفع الأثقال في جنوب إفريقيا، رفض الرباع الأوكراني الفائز بالميدالية الذهبية، مصافحة الرباع الإيراني أمير رضا مسفروش رغم محاولته مرتين مد يده.

Пауерліфтер Іван Чупринко відмовився потиснути руку іранцю під час нагородження на чемпіонаті світу з жиму лежачи, що проходив у ПАР



Спортсмен став чемпіоном світу у ваговій категорії до 74кг, абсолютним чемпіоном світу та побив світовий рекорд



📹:YouTube/thegoodlifttv pic.twitter.com/J8VmyGTff9 — Антон Геращенко (@Gerashchenko7) May 29, 2023

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه تشوبرينكو الذي توج بالمركز الأول وهو يصافح صاحب المركز الثاني من جنوب إفريقيا، بالمقابل رفض مرتين مصافحة الرباع الإيراني الذي احتل المركز الثالث، وسط دهشة الأخير من سلوك الرباع الأوكراني.

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وأفاد الاتحاد الأوكراني لرفع الأثقال عبر حسابه على "فيسبوك"، أن تشوبرينكو بات بطل العالم في فئة وزن 74 كلغ بعد أن رفع 300.5 كلغ، وحطم الرقم القياسي العالمي.

تصرف الرباع الأوكراني أرجعه مراقبون إلى الخلافات بين البلدين بسبب تزويد طهران موسكو بالمسيرات الانتحارية في حرب أوكرانيا.