الوكالة الذرية: إعادة تركيب أجهزة مراقبة في مواقع إيرانية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرين اليوم الأربعاء، أنها أعادت تركيب بعض معدات المراقبة التي كانت موجودة في الأصل، بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى والتي أمرت إيران بإزالتها العام الماضي.
وشملت معدات المراقبة كاميرات في موقع في أصفهان حيث تُنتج أجزاء من أجهزة الطرد المركزي بالإضافة إلى معدات مراقبة في منشأتين معلنتين للتخصيب، حسب ما ذكر التقريران السريان الموجهان للدول الأعضاء.
مع ذلك، ذكر تقرير منهما أن الوكالة "تنتظر تجاوب إيران لمعالجة" قضايا منها تركيب المزيد من معدات المراقبة التي تم الإعلان عنها قبل أشهر.
من جهة أخرى، قررت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إغلاق الملف المتعلق بوجود مواد نووية في موقع مريوان غير المعلن عنه في جنوب طهران، بعد تلقي "توضيحات معقولة" من إيران.
وجاء في تقرير سري اطلعت عليه وكالة فرانس برس الأربعاء أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة "ليس لديها أسئلة إضافية... ولم تعد المسألة عالقة في هذه المرحلة"، وذلك قبل أيام من اجتماع لمجلس محافظي الوكالة.
-
وفاة لاعب "دماغياً" بعد ضربة من نظيره في متز الفرنسيكشفت تقارير صحافية، يوم الأربعاء، عن وفاة لاعب برلين الألماني والذي يبلغ من العمر 15 عاما نتيجة إصابات أصيب بها في مشاجرة عنيفة مع أحد لاعبي متز ... رياضة عالمية
-
بعد حادثة الطائرة.. بلينكن يدعو الصين لإبقاء قنوات الاتصال مفتوحةدعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، بكين إلى الموافقة على مزيد من الاتصالات بعد حادثة طيران الأسبوع الماضي حمل فيها المسؤولية لطيار ... أميركا
-
لجنة 6+6: سيف القذافي وحفتر بإمكانهما الترشح لرئاسة ليبياأعلنت مصادر في لجنة "6+6" الليبية، التي تضم أعضاء من البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، أن سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر ... ليبيا