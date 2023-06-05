غداً.. إيران تعيد فتح سفارتها في السعودية

بعد نحو ثلاثة أشهر من الإعلان عن الاتفاق على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، تعيد طهران فتح سفارتها في المملكة غداً الثلاثاء.

فقد أفاد مصدر دبلوماسي في الرياض، بأن إعادة "فتح السفارة الإيرانية ستجري غدا عند السادسة مساء بالتوقيت المحلي (15,00 ت غ) بحضور السفير الإيراني المعيّن في السعودية"، بحسب ما نقلت فرانس برس.

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وسيُعاد فتح مبنى السفارة السابق الذي كان مغلقًا لسنوات بعدما تمّ ترميمه بالكامل مؤخرًا.

سفير جديد

أتت تلك الخطوة بعدما عينت طهران الشهر الماضي، الدبلوماسي الرفيع المستوى علي رضا عنايتي سفيراً جديداً في المملكة. ويشغل عنايتي حالياً منصب نائب وزير الخارجية بعدما كان سفيراً في الكويت خلال عهد الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني.

كما جاءت بعد أن تبادل البلدان في أبريل الماضي، زيارة لوفدين فنيين من أجل بحث مسألة إعادة فتح السفارات.

يذكر أنه في العاشر من آذار/مارس الماضي، توصّلت إيران والسعودية إلى اتفاق برعاية الصين من أجل إعادة فتح سفارتيهما وتنفيذ اتفاقات تعاون اقتصادي وأمني موقّعة منذ أكثر من عشرين عاماً.

ثم أعلنت طهران لاحقا أنّها دعت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة البلاد.

كما أشارت إلى أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تلقّى دعوة لزيارة الرياض.