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أجهزة الطرد المركزي الايرانية
أجهزة الطرد المركزي الإيرانية
نووي إيران

بيان فرنسي ألماني بريطاني: إيران تواصل تطوير برنامجها النووي وتركيب أجهزة طرد مركزي

البيان: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب أكثر من 21 ضعف الحد المسموح به

العربية.نت، وكالات
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أعلنت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، أن إيران تواصل تركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة لتخصيب اليورانيوم، وأن مخزونها من اليورانيوم المخصب أكثر من 21 ضعف الحد المسموح به.

وأعربت الدول الأوروبية الثلاث عن "قلقها البالغ إزاء أنشطة إيران الأخيرة فيما يخص تخصيب اليورانيوم".

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ودعت الدول الثلاث، اليوم الأربعاء، إيران إلى "الوفاء بالتزاماتها وفق خطة العمل الشاملة المشتركة والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

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ونشرت وزارة الخارجية البريطانية بيانا مشتركا، تم توجيهه إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكدت فيه الدول الثلاث "قلقها البالغ إزاء معدلات تخصيب اليورانيوم ومخزونه الذي وصل مستويات غير مسبوقة، بجانب تركيب طهران مجموعات جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة".

ودعا البيان طهران إلى "إعادة تركيب جميع المعدات التي تراها الوكالة الدولية ضرورية من أجل السماح لها بإجراء أعمال المراقبة والتحقق على البرنامج النووي الإيراني وفق خطة العمل الشاملة المشتركة".

كما جددت الدول الثلاث دعوتها إلى "إيران بعدم الشروع في أعمال أخرى متعلقة بتخصيب اليورانيوم".

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