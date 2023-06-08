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الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

الرئيس الإيراني يزور 3 دول في أميركا اللاتينية الأسبوع المقبل

الجولة تأتي تلبية لدعوات من رؤساء الدول الثلاث الواقعة بأميركا اللاتينية

مكسيكو سيتي - رويترز
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ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء، الأربعاء، أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، سيزور كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا الأسبوع المقبل، مضيفة أن الجولة تأتي تلبية لدعوات من رؤساء الدول الثلاث الواقعة بأميركا اللاتينية.

وقالت الوكالة إن إيران ستوقع على وثائق لتوسيع التعاون الثنائي مع الدول الثلاث خلال زيارة رئيسي، مشيرة إلى أن التعاون يشمل المجال الاقتصادي والسياسي والعلمي، دون الخوض في تفاصيل.

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وأضافت وكالة الأنباء الرسمية أن رئيسي سيغادر طهران يوم 11 يونيو.

وسيلتقي رئيسي خلال الجولة بثلاثة حلفاء يقود كل منهم حكومة يسارية يتهمها البعض بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وإيران وفنزويلا من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

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