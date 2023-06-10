العراق يسدد 2.76 مليار دولار من ديون الغاز والكهرباء لإيران

أعلن مسؤول كبير بوزارة الخارجية العراقية، عن أن بلاده وافقت على دفع نحو 2.76 مليار دولار من ديون الغاز والكهرباء لإيران، بعد الحصول على إعفاء من العقوبات من الولايات المتحدة.

وكشف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، عن أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين حصل على تصريح خلال لقاء مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، على هامش مؤتمر الرياض الخميس الماضي.

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للحجاج الإيرانيين

كما تابع أن حسين أحرز تقدما بشأن المستحقات المالية بين العراق وإيران.

ولم يسهب في التفاصيل.

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في حين نقلت وكالات الأنباء الإيرانية عن يحيى آل إسحاق، رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية، قوله إن جزءا من تلك الأموال المفرج عنها خصص لتكاليف الحجاج الإيرانيين في السعودية، بينما رُصد الجزء الآخر لشراء السلع الأساسية‭‭.

وقال المصدر ذاته إن المدفوعات سترسل من خلال المصرف التجاري العراقي، مؤكداً أن المدفوعات ستستخدم من أجل تكاليف الحجاج الإيرانيين وأغذيتهم التي تستوردها إيران.

صراع وعقوبات

يشار إلى أن العراق بسبب عقود من الصراع والعقوبات بات يعتمد على الواردات من إيران في الكثير من احتياجاته من الغاز.

لكن العقوبات الأميركية على النفط والغاز الإيراني أعاقت مدفوعات بغداد للواردات، مما جعلها تتحمل متأخرات كبيرة، ما دفع إيران للرد بقطع تدفقات الغاز بانتظام.