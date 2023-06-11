إعلام إسرائيلي: تزايد احتمال التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران

يتزايد احتمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن كبار المسؤولين في إسرائيل. على خلفية هذا الأمر الذي يقلق المسؤولين الإسرائيليين، سيجتمع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يوم الخميس المقبل.

سيعقد الاجتماع في دولة أوروبية لم تحددها الصحيفة، لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منع وزراءه من عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية في الولايات المتحدة، حتى يتلقى دعوة إلى البيت الأبيض، بحسب ما ذكرته "يديعوت أحرونوت".

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ووفقاً لمسؤولين إسرائيليين، فإن أحد أسباب عدم دعوة نتنياهو إلى الولايات المتحدة هو أن هكذا زيارة قد تخرب التوصل إلى اتفاق مع إيران.

هذا، ويجري الأميركيون محادثات غير مباشرة مع إيران لا تتعلق بالملف النووي فحسب بل تمتد لقضايا أخرى مثل تبادل الأسرى ومحاولات التوصل إلى "تفاهمات هادئة" في جميع المجالات.

ويريد الأميركيون اتفاقاً جديداً وأطول أمداً مع إيران، لكن التقدير في إسرائيل هو أن الإيرانيين لن يوافقوا على ذلك وسيطلبون العودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

هذا ومن المحتمل أن يتم التوصل إلى اتفاقات بشأن إطلاق سراح السجناء وتحرير الأموال الإيرانية الذي تأخر بسبب العقوبات المفروضة على طهران. ومقابل ذلك، سيكون على إيران أن تفي بعدة شروط، منها الالتزام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعودة عمليات الرقابة على المنشآت النووية ووقف تخصيب اليورانيوم.

وبحسب يديعوت أحرونوت، الأوروبيون هم من يتخذون خطاً أكثر حزماً تجاه طهران مقارنةً بالولايات المتحدة، خاصة بعد مساعدة إيران لروسيا التي تخوض حرباً في أوكرانيا.