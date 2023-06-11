مسؤول إيراني: قواسم مشتركة بين إيران ومصر ستدفع العلاقات الثنائية

قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني شهريار حيدري، اليوم الأحد، إن القواسم المشتركة المختلفة بين إيران ومصر في القضايا الدولية ستؤدي إلى تطوير العلاقات الثنائية.

وعبر حيدري عن أمله في أنه مع افتتاح سفارتي البلدين سيتم تحسين وتوسيع العلاقات بين طهران والقاهرة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

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وفي أواخر مايو الماضي أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أن الرئيس إبراهيم رئيسي طلب من وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز العلاقات مع مصر.

كما أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن هناك قناة رسمية للاتصال المباشر بين الجانبين عبر مكتبي رعاية مصالح البلدين في طهران والقاهرة، مشيرا إلى أن بعض الدول تبذل جهودا تشجع البلدين على الارتقاء بمستوى علاقاتهما.