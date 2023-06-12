اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز وسط إيران (أرشيفية)
من منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز وسط إيران (أرشيفية)
نووي إيران

مسؤول إيراني ينفي التوصل لاتفاق مع واشنطن حول الملف النووي

الخارجية الإيرانية: قد نجري عملية تبادل سجناء مع الولايات المتحدة إذا أظهرت حسن النوايا

العربية.نت - وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي إن بلاده لم تترك طاولة المفاوضات أبداً، وقد أبدت دائماً استعدادها الجاد.

وأضاف أن إيران قد تجري عملية تبادل سجناء مع الولايات المتحدة إذا أظهرت حسن النوايا.

مادة اعلانية

فيما نقلت وكالة (مهر) الإيرانية للأنباء اليوم الاثنين عن مسؤول في مجلس الشورى القول إن إيران أبلغت الجانب الأميركي أن المفاوضات النووية ستصل إلى نتيجة فقط إذا تحققت مطالب طهران.

ونفى عباس مقتدائي النائب الثاني لرئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى في تصريحات للوكالة التقارير التي تفيد بتوصل طهران وواشنطن إلى اتفاق.

خامنئي: إيران لا تسعى إلى حيازة السلاح النووي إيران نووي إيران خامنئي: إيران لا تسعى إلى حيازة السلاح النووي



وقال مقتدائي: "هناك بعض التكهنات والشائعات التي لا أساس لها من الصحة حول التوصل إلى اتفاق بين إيران وأميركا، وسيتم في حينه الكشف عن الحقائق بهذا الخصوص".

وشدد المسؤول الإيراني على أن طهران لن تتراجع أمام الضغوط الأميركية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تصاعد الخلافات بين إيران وأفغانستان حول تقاسم مياه نهر هلمند تصاعد الخلافات بين إيران وأفغانستان حول تقاسم مياه نهر هلمند
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط