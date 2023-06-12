مسؤول إيراني ينفي التوصل لاتفاق مع واشنطن حول الملف النووي
الخارجية الإيرانية: قد نجري عملية تبادل سجناء مع الولايات المتحدة إذا أظهرت حسن النوايا
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي إن بلاده لم تترك طاولة المفاوضات أبداً، وقد أبدت دائماً استعدادها الجاد.
وأضاف أن إيران قد تجري عملية تبادل سجناء مع الولايات المتحدة إذا أظهرت حسن النوايا.
فيما نقلت وكالة (مهر) الإيرانية للأنباء اليوم الاثنين عن مسؤول في مجلس الشورى القول إن إيران أبلغت الجانب الأميركي أن المفاوضات النووية ستصل إلى نتيجة فقط إذا تحققت مطالب طهران.
ونفى عباس مقتدائي النائب الثاني لرئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى في تصريحات للوكالة التقارير التي تفيد بتوصل طهران وواشنطن إلى اتفاق.
وقال مقتدائي: "هناك بعض التكهنات والشائعات التي لا أساس لها من الصحة حول التوصل إلى اتفاق بين إيران وأميركا، وسيتم في حينه الكشف عن الحقائق بهذا الخصوص".
وشدد المسؤول الإيراني على أن طهران لن تتراجع أمام الضغوط الأميركية.
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