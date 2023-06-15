برعاية عمانية.. اتفاق وشيك بين واشنطن وطهران على إطلاق محتجزين أميركيين

قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في مقابلة مع موقع "المونيتور" الإخباري إن إيران والولايات المتحدة تقتربان من وضع اللمسات النهائية على اتفاق بشأن إطلاق سراح أميركيين محتجزين في طهران.

الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن: الاتفاق بين الولايات المتحدة و #إيران سيكون مؤقتا للإفراج عن السجناء مقابل الأموال المجمدة#العربية pic.twitter.com/wBglMXWC1b — العربية (@AlArabiya) June 15, 2023





وقال البوسعيدي في المقابلة التي نشرت في وقت مبكر اليوم الخميس، تعليقاً على توصل البلدين إلى اتفاق محتمل بشأن المحتجزين: "أستطيع القول إنهم قريبون... المسألة تنحصر في أمور فنية"، وأضاف "هم بحاجة إلى وضع إطار... زمني بشأن كيفية تنسيق ذلك".





وذكر الموقع الإخباري أنه كجزء من الاتفاق، تطلب إيران الإفراج عن أصول إيرانية بمليارات الدولارات مجمدة في بنوك كورية جنوبية بسبب عقوبات أميركية، على أن تستخدم تلك الأموال في الأغراض الإنسانية.



وبشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم في عام 2015 بين طهران وقوى عالمية كبرى، قال وزير الخارجية العماني إن هناك "أجواء إيجابية" فيما يخص الملف النووي مضيفا أن مسقط تعتقد أن القيادة الإيرانية جادة بشأن التوصل إلى اتفاق.

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