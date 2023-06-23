الاتحاد الأوروبي: الحوار مهم مع إيران لحل الخلافات النووية

بعد تطورات إيجابية سجلت خلال اليومين الماضيين من المحادثات النووية بين ممثل الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا وكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، علي باقري كاني، في الدوحة، أكد الاتحاد الأوروبي ضرورة الحفاظ على قنوات الحوار مع إيران.

وأكدت نبيلة مصرلله المتحدثة الرسمية باسم السياسة الخارجية والأمن الأوروبية رداً على سؤال لمراسل العربية/الحدث بشأن اجتماع الدوحة بين مورا وكاني، على أهمية الحفاظ على قنوات الحوار مع إيران لحل الخلافات النووية.

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وكان المنسق الأوروبي أكد قبل يومين أن المحادثات مع الجانب الإيراني في الدوحة كانت "مكثفة"، وتطرقت لعدة ملفات.

بدوره، أوضح كبير مفاوضي الملف النووي الإيراني أنه عقد مع المسؤول الأوروبي "اجتماعًا جادًا وبناءً بشأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك رفع العقوبات"، وهي الأولوية الرئيسية لطهران، التي واجهت عددًا كبيرًا من العقوبات الساحقة على مدى العام الماضي سواء من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة..

وكان مصدر دبلوماسي مطلع كشف في وقت سابق أن المفاوضات مع إيران أفضت إلى تطورات إيجابية للغاية في العديد من القضايا، وأضاف أن المحادثات تطرقت إلى عدد من النقاط الرئيسية الشائكة، بما في ذلك مستويات تخصيب اليورانيوم والتعاون الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

فيما قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أمس الخميس، إنه لا يستبعد إمكانية التوصل إلى اتفاق معين بين واشنطن وطهران نتيجة للمفاوضات السرية حول استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني).

إحياء الاتفاق النووي

ويبحث المسؤولون الأميركيون والأوروبيون منذ أشهر عن طرق لكبح جماح برنامج طهران النووي منذ انهيار أو توقف المحادثات الأميركية الإيرانية غير المباشرة حول إعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين البلدين، التي جرت في فيينا على مدى أشهر طويلة العام الماضي، بمشاركة بريطانيا والصين، وفرنسا وألمانيا وروسيا.

ثم توقفت في أغسطس الماضي (2022)، بعد أن تعثرت المحادثات الماراثونية التي أطلقت من أجل إحياء الاتفاق للحد من النشاطات النووية الإيرانية، مقابل رفع العقوبات الدولية.

أتى هذا التعثر بعدما رفضت طهران مقترحا أو مسودة شبه نهائية قدمها الوسيط الأوروبي، وسط تزايد التوترات بين إيران وأميركا.