صورة كتاب حول نووي إيران على الطاولة.. تثير حماس مورا

بعد اللقاء الإيجابي الذي جمعه بكبير مفاوضي الملف النووي الإيراني، علي باقري كني قبل يومين في الدوحة، أكد منسق المفاوضات النووية في الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، أن الاتفاق النووي لا يزال السبيل الأفضل لتهدئة المخاوف الأوروبية

وقال في تغريدة على حسابه في تويتر اليوم الجمعة، "بالنسبة للاتحاد الأوروبي، تعد خطة العمل الشاملة المشتركة أفضل إطار ممكن، إن لم يكن الوحيد، لمعالجة مخاوف المجتمع الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني.

For the EU, #JCPOA is the best possible , if not the only, framework to address the legitimate non-proliferation concerns of the international community on the Iranian nuclear program. https://t.co/fsraHx8TyP — Enrique Mora (@enriquemora_) June 23, 2023

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كتاب على الطاولة

جاء تعليقه هذا بعدما نشر أحد المتابعين لملف الاتفاق النووي صورة مقربة للقاء مورا بالمسؤول الإيراني أول أمس، ظهر فيها كتاب الاتفاق النووي أو ما يعرف بخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، موضوعاً على الطاولة بين أيدي المفاوضين.

ما دفع الدبلوماسي الأوروبي إلى مشاركة تغريدة الطالب الإيراني، موضحاً موقف الاتحاد من هذا الملف الشائك والمجمد منذ أشهر طويلة.

وكان المنسق الأوروبي أكد قبل يومين أن المحادثات مع الجانب الإيراني في الدوحة كانت "مكثفة"، وتطرقت لعدة ملفات.

بدوره، أوضح باقري كني أنه عقد مع المسؤول الأوروبي "اجتماعًا جادًا وبناءً بشأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك رفع العقوبات"، وهي الأولوية الرئيسية لطهران، التي واجهت عددًا كبيرًا من العقوبات الساحقة على مدى العام الماضي سواء من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة..

Intense talks yesterday and today with Vice Minister ⁦@Bagheri_Kani⁩ in Doha on a range of difficult bilateral, regional and international issues, including the way forward on the JCPOA. Good exchange on the Gulf (EU strategy, new ⁦@EUSR_Gulf⁩, Irán/KSA agreement) pic.twitter.com/vb5Tw9ff7n — Enrique Mora (@enriquemora_) June 21, 2023

أتت اجتماعات الجانبين في الدوحة، بعد أسبوع من لقاء باقري كني بمسؤولين من الدول الموقعة على "خطة العمل الشاملة المشتركة" فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.

كما أتت بعد زيارة لوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى الدوحة الثلاثاء الماضي، قبل أن يتوجه الأربعاء أيضا إلى سلطنة عمان، التي شهدت سابقا مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

ويبحث المسؤولون الأميركيون والأوروبيون منذ أشهر عن طرق لكبح جماح برنامج طهران النووي منذ انهيار أو توقف المحادثات الأميركية الإيرانية غير المباشرة حول إعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين البلدين، التي جرت في فيينا على مدى أشهر طويلة العام الماضي، بمشاركة بريطانيا والصين، وفرنسا وألمانيا وروسيا.

ثم توقفت في أغسطس الماضي (2022)، بعد أن تعثرت المحادثات الماراثونية التي أطلقت من أجل إحياء الاتفاق للحد من النشاطات النووية الإيرانية، مقابل رفع العقوبات الدولية.

أتى هذا التعثر بعدما رفضت طهران مقترحا أو مسودة شبه نهائية قدمها الوسيط الأوروبي، وسط تزايد التوترات بين إيران وأميركا.