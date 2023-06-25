إحباط عملية للحرس الثوري الإيراني ضد إسرائيليين في قبرص

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن السلطات في قبرص أحبطت هجوما للحرس الثوري الإيراني على إسرائيليين في الجزيرة.

وقالت قناة "كان" - التابعة لهيئة البث العامة الإسرائيلية - إن خلية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني خططت لمهاجمة أهداف إسرائيلية ومدنيين يهود في قبرص.

مادة اعلانية

وأضافت القناة أن السلطات القبرصية أحبطت الهجوم بالتعاون مع المخابرات الأميركية والإسرائيلية.

عمل إرهابي

وقالت صحيفة "فيل نيوز" القبرصية، نقلا عن مصادر لم تسمها، إنه "تم منع ارتكاب عمل إرهابي في أراضي جمهورية قبرص كان هدفه، حسب التقديرات، قتل مواطنين من أصل يهودي"، على حد قولها.

وأضافت الصحيفة أن "الجناة هم أجهزة المخابرات التي يبدو أنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني".

وأوضحت أن أجهزة المخابرات القبرصية، نجحت مع الشركاء الغربيين، والولايات المتحدة وإسرائيل، في إحباط العملية الإيرانية.

من جانبها، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر قبرصية قولها إن أجهزة المخابرات في الجزيرة كانت تتابع تحركات الخلية في الأشهر الأخيرة قبل اعتقال أعضائها، من دون أن توضح عددهم أو تحدد الأهداف التي خططوا لمهاجمتها.

وقالت المصادر إن أجهزة المخابرات راقبت عن كثب المشتبه فيه الرئيسي الذي تم رصده، مما ساعد في منع الهجوم، مشيرة إلى أن المشتبه فيه تمكن من الفرار ولكن تم العثور على المعدات التي كان سيستخدمها لتنفيذ الهجوم.

وأضافت المصادر نفسها أن السلطات في قبرص ستبحث إصدار مذكرة توقيف دولية ضد المشتبه فيه الرئيسي.

وفي أكتوبر 2021، اعتقلت السلطات القبرصية مواطنا أذربيجانيا يحمل جواز سفر روسيّا قالت إنه كان عميلا للحرس الثوري الإيراني وخطط لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية، بما في ذلك عمليات اغتيال تستهدف رجال أعمال إسرائيليين.

بيد أن السفارة الإيرانية في قبرص نفت حينذاك الاتهامات الموجهة لبلادها بالتخطيط لهجوم على إسرائيليين بالجزيرة.