مكالمة عاصفة.. غضب أميركي من تسريبات إسرائيلية حول إيران

نقل موقع (أكسيوس) الإخباري عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم، اليوم الأربعاء، إن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، عبر عن قلقه من تسريب إسرائيل معلومات للإعلام حول محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران.

"مكالمة عاصفة"

وأفاد الموقع بأن ذلك جاء خلال مكالمة هاتفية "شديدة اللهجة" بين سوليفان ونظيره الإسرائيلي تساحي هنغبي، أجريت الأسبوع الماضي.

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ونسب الموقع لمسؤول إسرائيلي كبير القول إن سوليفان عبر في مكالمته الهاتفية مع هنغبي عن إحباطه من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام الكنيست بأن الولايات المتحدة تعمل على التوصل إلى "اتفاق مصغر" مع إيران.

"اتفاق مصغر"

وفي وقت سابق هذا الشهر، أفاد موقع (أكسيوس) بأن نتنياهو أبلغ لجنة بالكنيست أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أجرت محادثات غير مباشرة مع إيران حول "اتفاق مصغر" أو "تفاهم" بخصوص برنامجها النووي.

وأضاف أن نتنياهو قال إن "التفاهم" الذي يجري بحثه يتضمن التزام طهران بعدم تخصيب اليورانيوم فوق مستوى 60% مقابل إفراج واشنطن عن مليارات الدولارات من الأموال المجمدة وصفقة لتبادل السجناء، بحسب خمسة نواب إسرائيليين حضروا الاجتماع.

توسيع الاستيطان

من ناحية أخرى، أبدى مستشار الأمن القومي الأميركي في اتصاله مع هنغبي قلقه العميق من قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية والهجمات التي يشنها المستوطنون على الفلسطينيين، حسبما نقل (أكسيوس) عن مسؤول إسرائيلي.



وأمس الثلاثاء، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 5700 وحدة استيطانية جديدة في الضفة، واعتبرت ذلك "استخفافا" بالمواقف الدولية والأميركية.