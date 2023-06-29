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إيران.. عين تغازل طالبان وأخرى على اقتصاد أفغانستان
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إيران تعزز قواتها العسكرية والدفاعية على الحدود مع أفغانستان

الحدود الجنوبية الشرقية لإيران شهدت مؤخراً اشتباكات مع مسلحين

العربية.نت
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أعلن قائد قوات حرس الحدود الإيراني أحمد كودرزي، اليوم الخميس، تعزيز "الجاهزية العسكرية والدفاعية" على الحدود الشرقية للبلاد.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) الرسمية عن كودرزي قوله، إن التعزيزات على الحدود الشرقية ستضمن تدريب القوات وتطوير الأجهزة والعتاد العسكري هناك، مشيرا إلى أن التعزيزات ستشمل الجوانب اللوجيستية والتسليحية وعلى مستوى الأفراد.

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وأكد أن هذه الإجراءات "وقائية" وتأتي في إطار سياسة الدفاع عن أمن البلاد.

وشهدت الحدود الجنوبية الشرقية لإيران مؤخرا اشتباكات مع مسلحين، أسفرت عن مقتل عناصر من القوات الإيرانية.

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