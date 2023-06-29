الموساد: خطفنا واستجوبنا على الأراضي الإيرانية المخطط لاغتيال إسرائيلي في قبرص

زعم جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)، أنه خطف واستجوب على الأراضي الإيرانية شخصاً حاول التخطيط لاغتيال مواطن إسرائيلي في قبرص في الآونة الأخيرة، وفق ما نقله إعلام عبري.

وقال موقع "والا" العبري: "خطف عملاء الموساد للمخابرات والمهام الخاصة في إيران واستجوبوا القاتل الذي أرسلته المخابرات الإيرانية لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي في قبرص في الآونة الأخيرة، بحسب بيان نشره الموساد مساء اليوم (الخميس)".

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1/2: pic.twitter.com/wvMOG4prhH — גלצ (@GLZRadio) June 29, 2023

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وأعلنت شرطة قبرص، مطلع الأسبوع الجاري، إحباط محاولة هجوم إيراني على رجال أعمال إسرائيليين وأهداف يهودية في البلاد، وقالت إنه تم إحباط الهجوم بالتعاون بين أجهزة المخابرات القبرصية والموساد وأجهزة استخبارات أخرى في الغرب.

ولم تصدر إيران أي تعليق رسمي على ما أورده الموساد حتى الساعة 16:30 (توقيت غرينتش)، وسبق أن نفت إيران ادعاءات إسرائيلية بمحاولة اغتيال إسرائيليين في الخارج.

وزعم "الموساد" في بيانه مساء اليوم، أنه "في عملية على الأراضي الإيرانية، تم اختطاف واستجواب رئيس الخلية يوسف شهبازي- عباس عاليلو".

وبحسب الموساد، فقد "قدم القاتل خلال التحقيق معه اعترافًا مفصلاً، تم بفضله الكشف عن المجموعة بأكملها وتفكيكها".

وأضاف الموساد أنه "في مقطع فيديو لجزء من عملية الاستجواب (بثته وسائل إعلام عبرية)، قال شهبازي إن مشغله هو حسن شوشتري زاده، وهو شخص يُزعم أنه عميل كبير ومخضرم في شعبة المخابرات الخارجية (الفرقة 800) بجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني".

وقال شهبازي في الفيديو، وفق بيان الموساد "إن مشغله الإيراني وجهه للوصول إلى شمال قبرص الذي تسيطر عليه تركيا، ومن هناك سيساعده عملاء باكستانيون يعملون لحساب الحرس الثوري للتسلل إلى قبرص نفسها بشكل غير قانوني".

وأضاف شهبازي أنه "تلقى بعد دخوله قبرص تعليمات بخصوص الهدف المخطط لاغتياله، من خلال واجهة خاصة لجهاز استخبارات الحرس الثوري مبنية على تطبيق واتساب".

وقال في الفيديو "بهذه الطريقة حصلت على صورة له ومعالم للمنزل الذي يقيم فيه".

وتابع شهبازي في الفيديو لدى استجوابه أنه "جاء إلى منطقة المنزل، حيث كان يقيم الهدف لجمع المعلومات الاستخباراتية وتصوير المكان لمشغليه". وقال: "خطتي كانت أنه إذا كان الرجل هناك... إذا كان المسار فارغًا وهادئًا، أن أقوم باغتياله بواسطة سلاح".. بعد ذلك، أفر من قبرص.