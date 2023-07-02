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مقتل رجل أمن وإصابة اثنين في اشتباك مع مطلوبين بجنوب شرق إيران
المطلوبون فتحوا النار على قوات الشرطة لدى قيامها بتنفيذ أمر قضائي بالقبض عليهم
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أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، اليوم السبت، بمقتل رجل أمن وإصابة اثنين آخرين في اشتباك مع مطلوبين بمدينة بافت في محافظة كرمان بجنوب شرق البلاد.
ونقلت الوكالة عن رئيس بلدية المدينة فرهاد أراستي قوله إن المطلوبين فتحوا النار على قوات الشرطة لدى قيامها بتنفيذ أمر قضائي بالقبض عليهم.
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وأضاف أراستي أنه تم إلقاء القبض على أحد مطلقي النار، فيما تبذل الشرطة جهودها للقبض على المتهمين الآخرين.
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