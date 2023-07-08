إيران.. مسلحون يهاجمون مركزاً للشرطة في زاهدان

هاجم مسلحون مجهولون وانتحاريون مركزاً للشرطة في منطقة بجنوب شرقي إيران، السبت، لكن لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات، وفق وسائل إعلام رسمية محلية.

وقالت مصادر مطلعة إن اثنين من المهاجمين فجرا أحزمة ناسفة في الهجوم الذي وقع في مدينة زاهدان عاصمة إقليم سستان وبلوخستان، بحسب رويترز.

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أحداث سابقة

يأتي ذلك بعد أيام على مقتل رجل أمن وإصابة اثنين آخرين في اشتباك مع مطلوبين بمدينة بافت في محافظة كرمان بجنوب شرقي إيران.

وقال رئيس بلدية المدينة فرهاد أراستي، إن المطلوبين فتحوا النار على قوات الشرطة لدى قيامها بتنفيذ أمر قضائي بالقبض عليهم، وفق وكالة أنباء "فارس".

كما قتل، في أبريل الفائت، قائد قوى الأمن الداخلي بمدينة سراوان الحدودية في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران بإطلاق نار.

وقال محافظ سراوان، سعيد تجليلي، إن مجهولين أطلقوا النار على قائد قوى الأمن الداخلي بمدينة سراوان، علي رضا شهركي، صباح 30 أبريل، ما أدى لمقتله وإصابة زوجته.