"الأوروبي" يحظر تصدير مكونات المسيرات إلى إيران.. ويعاقبها

أعلن المجلس الأوروبي اليوم الخميس تبني إجراءات "عقابية" جديدة ضد إيران، على خلفية دعمها العسكري لسوريا وروسيا، بما يشمل حظر تصدير مكونات الطائرات المسيرة من الاتحاد الأوروبي إلى إيران.

وقال المجلس في بيان إنه وضع إطار عمل جديدا لعقوبات على إيران يشمل "حظر تصدير المكونات المستخدمة في بناء وإنتاج الطائرات المسيرة من الاتحاد الأوروبي إلى إيران".

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كما يتضمن "قيودا على السفر وتدابير لتجميد الأصول يمكن فرضها على المسؤولين عن برنامج الطائرات المسيرة الإيراني أو من يدعمونه أو يشاركون فيه".

6 إيرانيين

وقرر المجلس الأوروبي اليوم أيضا إدراج ستة إيرانيين على قوائم العقوبات الحالية لضلوعهم في تقديم دعم عسكري بالمسيرات لروسيا ودعم لأنظمة الدفاع الجوي للجيش السوري.

وأضاف البيان "تُظهر قرارات اليوم تصميم الاتحاد الأوروبي على مواصلة التعامل السريع والحاسم مع أعمال إيران. يدين الاتحاد تسليم طائرات مسيرة إيرانية لروسيا واستخدامها المميت في العدوان على أوكرانيا".

ومنذ انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير من العام الماضي 2022، فرضت أميركا عدة عقوبات على موردي قطع عسكرية أو مسيرات إلى روسيا، كما فعل الاتحاد الأوروبي الأمر عينه.

رغم أن طهران نفت سابقاً تورطها في الصراع الروسي الأوكراني وأكدت أنها لم تبع مسيرات إلى القوات الروسية.

بدورها نفت موسكو تلك الاتهامات سابقا مؤكدة أنها ليست بحاجة لدعم عسكري من الخارج.

إلا أن كييف عرضت مرارا صورا لحطام درون أطلقتها القوات الروسية، تثبت أنها صناعة إيرانية.