اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
A drone is seen next to an Iranian missile during the 44th anniversary of the Islamic Revolution in Tehran, February 11, 2023. (Reuters)
أرشيفية

إيران تكشف عن نموذج متطور لطائرات "شاهد-149" المسيرة

تتمتع بقدرة على التحليق تصل لأكثر من 35 ساعة على مسافة 7000 كم خلال طلعة واحدة

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كشف الحرس الثوري، أمس الأحد، عن نموذج محدث من طائرات مسيرة من طراز " شاهد-149" أو "غزة"، حسبما أفادت وكالة "إيرنا" للأنباء.

وبحسب الوكالة، جرى عرض المسيرات في القاعدة الجوية العسكرية بالقرب من مدينة كاشان بمحافظة أصفهان الإيرانية، موضحة أنه تم تزويد المسيرة بنظام هبوط جديد ومركز تعليق مصمم لحمل معدات وأسلحة.

مادة اعلانية

كما تتمتع المسيرة بقدرة على التحليق تصل لأكثر من 35 ساعة على مسافة 7000 كم خلال طلعة واحدة.

مقتل 4 في هجوم استهدف سيارة للشرطة جنوب شرق إيران إيران إيران و رئيسي مقتل 4 في هجوم استهدف سيارة للشرطة جنوب شرق إيران

وبحسب الوكالة، ستتيح المسيرة تحسين أداء المهام الاستطلاعية.

الجدير بالذكر أنه تم الكشف عن مسيرات "شاهد-149" في 21 مايو 2021 وسميت على اسم قطاع غزة، ونَتج عنها وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين تم الإعلان عنه في نفس اليوم، بحسب "تاس".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الشارع الإسرائيلي منقسم.. والكنيست يشهد تجاذبات سياسية حول التعديلات القضائية الشارع الإسرائيلي منقسم.. والكنيست يشهد تجاذبات سياسية حول التعديلات القضائية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط