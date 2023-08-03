نائب إيراني لكوريا الجنوبية: سددوا الديون.. وإلا سنلجأ لطرق أخرى

دعا النائب الإيراني محمد حسين آصفري، كوريا الجنوبية إلى تحرير الأموال الإيرانية المجمدة لديها، قبل فوات الأوان واللجوء لخيارات أخرى.

وقال آصفري: "يجب على كوريا الجنوبية أن تدفع الدين الإيراني وإلا فلن نتابع الأمر من خلال المؤسسات الدولية فقط، لأننا سوف نأخذ طلبنا من هذا البلد عبر طرق أخرى متوفرة".

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تجميد 7 مليارات دولار

كما حذر سيول قائلا "كوريا الجنوبية لديها تجارة واسعة في منطقتنا، وإذا أرادت أن تتصرف على هذا النحو، فسيتعين علينا حتما التعامل معها بطريقة مختلفة".

ويتحدث النائب عن 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية وتتعلق بتصدير النفط الإيراني إلى هذا البلد، حيث تم تجميدها وفقا للعقوبات الأميركية وكانت طهران تبحث في السنوات الأخيرة عن سبل لاستعادتها.

حجز سفينة كورية جنوبية

وفي يناير 2021 احتجزت إيران ناقلة كورية جنوبية وذكرت وسائل إعلام دولية أن إيران أفرجت في 9 أبريل/نيسان 2021 عن السفينة وذلك بعد أن تعهدت سول بمحاولة الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في بنوكها بموجب العقوبات الأميركية، إلا أن وكالة أنباء إرنا الرسمية الإيرانية ذكرت آنذاك أن وزارة الخارجية الإيرانية أكدت الإفراج عن ناقلة المواد الكيماوية (هانكوك كيمي) عقب استكمال تحقيق يتعلق بالتلوث البيئي وبناء على طلب من حكومة كوريا الجنوبية والشركة المالكة.

ونقلت الوكالة عن المتحدث السابق باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده قوله "الجمهورية الإیرانیة، بسواحلها الطويلة في الخليج.. وبحر عمان، تؤكد الامتثال الكامل للوائح البحرية، بما في ذلك لوائح حماية البيئة، وتراقب أي انتهاكات في هذا المجال".