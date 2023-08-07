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TOPSHOT - Rescue personnel gather at the site of a collapsed building in Tehran on August 6, 2023. Four Iranians including two police officers have been killed and at least 11 other people injured when several buildings collapsed in the capital Tehran, local media reported. (Photo by TASNIM NEWS AFP)
جزء من المباني المنهارة

انهيار مبانٍ أثناء هدمها بطهران.. ومقتل 4 أشخاص بينهم شرطيان

عناصر من الشرطة كانوا قد انتشروا في المكان لمؤازرة عناصر بلدية طهران الذين كلفوا هدم أبنية سكنية عدة غير مرخصة

العربية.نت
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قتل أربعة أشخاص بينهم عنصران من الشرطة جراء انهيار مبانٍ أثناء عملية هدم في جنوب شرق طهران أمس الأحد، وفق حصيلة جديدة أوردتها وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الاثنين.

وكانت وسائل إعلام تحدثت، مساء الأحد، عن مقتل ثلاثة من عناصر الشرطة وإصابة 11 مدنياً بجروح.

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وأوضحت "تسنيم"، الاثنين، أن "أربعة أشخاص لقوا حتفهم"، مشيرةً إلى أن شرطيين كانا من بين الضحايا.

وكانت وكالة "إيسنا" أشارت الأحد إلى أن عناصر من الشرطة انتشروا في المكان "لمؤازرة عناصر بلدية" طهران الذين كلفوا هدم "أبنية سكنية عدة غير مرخصة".

ونقلت عن شرطة العاصمة قولها، إن خمسة مبان انهارت فجأة خلال العملية "بسبب عدم الامتثال لإجراءات سلامة البناء".

من جهتها، نقلت "تسنيم"، الاثنين، عن المتحدث باسم فرق الإطفاء جلال مالكي قوله، إن "زملاءنا ما زالوا يعملون في مكان الحادث" نظراً لاحتمال "وجود شخص آخر تحت الأنقاض".

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وبحسب تسنيم، يحتمل أن تعمد السلطات إلى "توقيف بعض الأفراد الضالعين في عمليات البناء غير الآمنة وغير القانونية" للمباني المنهارة.

وكان مسؤول في بلدية طهران أكد، السبت، أن أكثر من 46 ألف مبنى غير مرخص تم هدمها خلال العامين الماضيين، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "همشهري" اليومية التابعة لبلدية العاصمة.

وفي مايو 2022، أدى انهيار بناء قيد الإنشاء في مدينة عبادان (جنوب غرب) إلى مقتل 43 شخصاً.

وأثارت هذه الكارثة سلسلة من التظاهرات في البلاد تضامناً مع أسر الضحايا وتنديداً بالسلطات المتهمة بالفساد وعدم الكفاءة.

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