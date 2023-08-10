اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مجمع اسفراين الصناعي للصلب إي. آي. سي. أو
مجمع اسفراين الصناعي للصلب (أرشيفية)
اقتصاد إيران

انفجار هائل في مجمع لتصنيع الصلب في إيران وإصابة عدة أشخاص

وقع الانفجار في مجمع اسفراين الصناعي للصلب "إي. آي. سي. أو" في إقليم خراسان الشمالي في شمال إيران

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
وثيقة مسربة.. إيران أنفقت 50 مليار دولار بسوريا وتستعيدها كديون سوريا اقتصاد إيران وثيقة مسربة.. إيران أنفقت 50 مليار دولار بسوريا وتستعيدها كديون

وقع انفجار هائل اليوم الخميس في مجمع اسفراين الصناعي للصلب "إي. آي. سي. أو" في إقليم خراسان الشمالي في شمال إيران.

وذكر التلفزيون الرسمي أن الانفجار أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، دون ذكر تفاصيل أخرى.

مادة اعلانية

من جهتها ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية أنه أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تفاصيل تقنية الذكاء الاصطناعي لمراقبة زوارق المهاجرين في المانش تفاصيل تقنية الذكاء الاصطناعي لمراقبة زوارق المهاجرين في المانش
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط