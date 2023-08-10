انفجار هائل في مجمع لتصنيع الصلب في إيران وإصابة عدة أشخاص

وقع انفجار هائل اليوم الخميس في مجمع اسفراين الصناعي للصلب "إي. آي. سي. أو" في إقليم خراسان الشمالي في شمال إيران.

وذكر التلفزيون الرسمي أن الانفجار أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، دون ذكر تفاصيل أخرى.

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من جهتها ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية أنه أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص.