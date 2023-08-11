إيران تقلص مخزون اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من صنع أسلحة

بطولات الهلال العربية.. الطريق يمر عبر "النصر"

حقق الهلال 4 بطولات عربية عبر تاريخه، في 3 منها كان طريقه يمر عبر غريمه التقليدي النصر، الذي سيلتقيه للمرة الرابعة عربياً يوم السبت في نهائي كأس الملك ...