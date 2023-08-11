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The nuclear symbol and Iran’s flag are seen in this illustration, July 21, 2022. (Reuters)
تعبيرية
نووي إيران

إيران تقلص مخزون اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من صنع أسلحة

صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن أشخاص مطلعين قولهم إن إيران خففت بعض مخزونها

العربية.نت
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نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الجمعة، عن أشخاص مطلعين قولهم إن إيران أبطأت بدرجة كبيرة وتيرة تكوين مخزون اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من اللازمة لصنع أسلحة وخففت بعض مخزونها.

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