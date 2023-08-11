نووي إيران
إيران تقلص مخزون اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من صنع أسلحة
صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن أشخاص مطلعين قولهم إن إيران خففت بعض مخزونها
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نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الجمعة، عن أشخاص مطلعين قولهم إن إيران أبطأت بدرجة كبيرة وتيرة تكوين مخزون اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من اللازمة لصنع أسلحة وخففت بعض مخزونها.
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